Второй раз за сентябрь: на Закарпатье зафиксировали землетрясение
Источник:Главный центр специального контроля
В Закарпатской области 23 сентября произошло землетрясение. Специалисты рассказали, был ли он ощутим для людей.
В Свалявском районе Закарпатской области 23 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 2. К слову, там произошло уже второе землетрясение в сентябре.
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Эпицентр был на глубине 2 километра
Специалисты отмечают, что по классификации землетрясений это входит в неощутимые.
Эпицентр землетрясения находился в Свалявском районе Закарпатской области, на глубине 2 километра,
– говорится в сообщении.
14 сентября 2023 г. Главным центром специального контроля также было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр был расположен в 6 километрах к востоку от города Виноградов, Закарпатской области, на глубине 5 километров.
Другие землетрясения в Украине
- Главный центр специального контроля перед этим зафиксировал землетрясение в Закарпатской области посреди дня 15 августа. Тогда его эпицентр был ориентировочно в 20 километрах от Ужгорода, его магнитуда – 2,2.
- В Черновицкой области 6 сентября зафиксировано землетрясение. Его эпицентр был в районе села Старый Волчинец Черновицкого района Черновицкой области. По классификации землетрясение относилось к неощутимым.
- В Полтавской области зафиксировали землетрясение 23 июля. Землетрясение зафиксировали в 20 километрах к западу от Полтавы. Его магнитуда – 2,6. По классификации землетрясений он относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.