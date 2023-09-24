Второй раз за сентябрь: на Закарпатье зафиксировали землетрясение

В Закарпатской области 23 сентября произошло землетрясение. Специалисты рассказали, был ли он ощутим для людей.

В Свалявском районе Закарпатской области 23 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 2. К слову, там произошло уже второе землетрясение в сентябре.

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Эпицентр был на глубине 2 километра

Специалисты отмечают, что по классификации землетрясений это входит в неощутимые.

Эпицентр землетрясения находился в Свалявском районе Закарпатской области, на глубине 2 километра,

– говорится в сообщении.

14 сентября 2023 г. Главным центром специального контроля также было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр был расположен в 6 километрах к востоку от города Виноградов, Закарпатской области, на глубине 5 километров.

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