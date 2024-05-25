На Закарпатье мужчины напали на пограничника, украли оружие и сбежали в Румынию

Вечером 24 мая двое мужчин хотели незаконно пересечь границу. Когда их обнаружил пограничник, нарушители напали на него, отобрали оружие и убежали в Румынию.

Информацию в комментарии hromadske подтвердила пресс-секретарь 27 пограничного отряда Леся Федорова, на участке которого и произошло это событие. Сейчас по инциденту продолжается проверка. О ситуации сообщили работникам полиции, СБУ и ГБР.

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Детали инцидента

Как сообщил журналист Виталий Глагола, вечером 24 мая на участке ВВС Деловое" – ВИПС "Богдан" сработала сигнальная мина. Вблизи границы пограничник обнаружил 2 мужчин. Он совершил два предупредительных выстрела в воздух, однако это не остановило мужчин. Вместо этого нарушители напали на служащего и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р".

Во время бегства нарушители совершили пять выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали. Нарушителям с оружием пограничников удалось убежать, ведь подмога не успела им помешать,

– пишет журналист.

В тот момент, когда подмога прибыла на место, нарушители уже пересекли государственную границу Украины. Сейчас продолжается расследование инцидента. В полиции возбудили уголовные производства по двум статьям – грабеж, совершенный в условиях военного положения и умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений. Обоим грозит до 10 лет за решеткой.

Предупреждение от пограничников

Недавно Кабмин решил, что уклонистов при задержании на границе сразу будут направлять в военкомат. То есть в случае выявления такого лица пограничники вызывают полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший ТЦК и СП при наличии в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию.

Кроме этого, мужчины, стремящиеся незаконно пересечь границу могут столкнуться с другими трудностями. В ГПСУ предостерегают об увеличении количества медведей в Карпатах на украино-румынской границе. Они призывают воздержаться от посещений закрытых маршрутов, ведь это несет за собой риски для жизни.