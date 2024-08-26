На Закарпатье недалеко от Словакии обнаружили обломки российской ракеты Х-101, – СМИ

На Закарпатье, в лесу Перечинского района, расположенном недалеко от границы со Словакией, обнаружили обломки российской ракеты Х-101

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола вечером 26 августа.

Смотрите также По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов: Зеленский провел Ставку после массированного удара России

"В лесу Перечинщины нашли остатки сбитой ракеты "Х-101". На них нашли 23 пробоины калибра 12,27 от пулемета Browning M2", – говорится в сообщении.

Журналист со ссылкой на источники сообщил, что ракету над Закарпатьем сбил Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон.

Он также обнародовал фото обломков ракеты.



Обломки российской ракеты Х-101 нашли вблизи границы со Словакией / Фото из телеграма Виталия Глаголы

По версии Forbes одной ракеты типа "Х-101" около 13 000 000 долларов, отмечает журналист. При этом, он добавляет, что на остатках насчитали 23 отверстия от пулеметной очереди.

Где расположен Перечин на карте:

Вероятный момент сбивания ракеты

К слову, ранее в сети распространили видео момента сбивания ракеты на границе Львовской и Закарпатской областей во время сегодняшней атаки. При этом полковник ВСУ Юрий Игнат уточнил, что на видео вражескую цель догнала ракета ПВО.