На Закарпатье пьяный водитель сбил 6-летнюю девочку: ребенок погиб на месте

В селе Турья Поляна в Закарпатье произошла смертельная авария. Пьяный водитель не справился с управлением и сбил 6-летнюю девочку.

Трагедия произошла в Ужгородском районе 14 октября. Около 16:10 полиция получила сообщение о ДТП.

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Во время аварии погибла 6-летняя девочка

Следователи установили, что 46-летний водитель "BMW" в состоянии алкогольного опьянения значительно превысил безопасную скорость. В какой-то момент он потерял управление и съехал на обочину, по которой в то время шла 6-летняя девочка. Водитель сбил ребенка, после чего – влетел в забор дома. К сожалению, от полученных серьезных травм ребенок погиб на месте.

Когда правоохранители прибыли на место аварии, то проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Драгер зафиксировал 2,13 промилле алкоголя в крови мужчины, что является очень большим показателем. Такой показатель промилле указывает на сильное алкогольное опьянение.

В Ужгородском районе пьяный мужчина сбил ребенка / Фото Полиция Закарпатской области

Водителя задержали и отправили в следственный изолятор временного содержания. По факту наезда на ребенка правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, правоохранители проведут еще ряд необходимых экспертиз.

Отметим, что водителю, который в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил ребенка, грозит до 10 лет за решеткой, с последующим лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Во Львовской области девушку катали на капоте

Во Львовской области 13 октября произошла ужасная трагедия – на дороге обнаружили тело 19-летней девушки без признаков жизни и с серьезной травмой головы. На места крушения сразу отправились следователи, которые установили, что полученные травмы не характерны для автонаезда. Тогда стражи порядка выяснили, что 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ-2102. Девушка в это время сидела на капоте транспортного средства.

Вероятно, во время движения девушка не удержалась и упала на дорогу. Она получила серьезную травму головы, которая стала смертельной.

Водителя, катавшего девушку на капоте, уже задержали. В ближайшие дни ему предстоит выбрать меру пресечения.