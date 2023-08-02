В Закарпатье военком заставлял солдат строить ему дом

Начальник районного ТЦК в Закарпатье заставлял подчиненных строить ему дом. Во время обыска у военкома нашли российскую и советскую символику.

Чтобы избежать ответственности, военком оформил земельный участок под новостройкой на родственника. Разоблачили мужчину в рамках проверки деятельности ТЦК.

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Военным превысил свои полномочия

Правоохранители установили, что начальник ТЦК заставлял подчиненных строить ему дом. На строительстве следователи обнаружили 3 работника – они уже дают показания.

Во время обыска у начальника ТЦК изъяли 3,5 тысячи долларов, а также нашли георгиевские ленты, флаг и военный головной убор страны-террористки, футболку с логотипом "СССР", советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии, коробку с монетами России. Сам военком родился на территории России.

В настоящее время мужчине доложено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий. Решается вопрос о мере пресечения и освобождении военкома. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Проверка военкома в Закарпатье: смотрите видео

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