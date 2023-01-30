Российский телеграмм-канал обнародовал фото обглоданного собаками тела человека, найденного в Новогоровке. Отмечают, что это российский мобилизованный, убитый оккупантами в Запорожской области, информирует 24 Канал.

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Подробности инцидента

Автор поста отмечает, что мобилизованного звали Виталий П. и проживал он в Курской области. После двухнедельной подготовки россиянина отправили выполнять боевое задание в Запорожскую область.

Остатки тела Виталия нашли местные жители, которые вызвали так называемых "правоохранителей". По вызову приехали сотрудники МВД, прибывшие из России. После того, как сотрудники убедились, что это тело именно российского военного, они отвезли его в ближайший крупный населенный пункт – Васильевку.

Остатки российского мобилизованного / Соцсети, Фото 18+

Там сотрудники МВД России выбросили тело на помойку, оставив "удовольствие разбираться с трупом" своим коллегам.

Васильевские "правоохранители" идентифицировали мобилизованного, а также его убийц. Ими оказались боевые товарищи Виталия, с которыми он вступил в конфликт во время попойки.

Кроме того, полицейские из Васильевки вышли и на своих коллег, выбросивших тело Виталия на помойку. Чтобы не выдать коллег, "полицейские" приняли коллективное решение – зарыть тело. Теперь в списках части военнослужащий считается пропавшим без вести.

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