Російський телеграм-канал оприлюднив фото обгризеного собаками тіла людини, яке знайшли в Новогорівці. Зазначають, що це російський мобілізований, якого вбили окупанти в Запорізькій області, інформує 24 Канал.

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Подробиці інциденту

Автор посту зазначає, що мобілізованого звали Віталій П. і проживав він у Курській області. Після проходження двотижневої підготовки росіянина відправили виконувати бойове завдання в Запорізьку область.

Рештки тіла Віталія знайшли місцеві жителі, які викликали так званих "правоохоронців". На виклик приїхали співробітники МВС, що прибули з Росії. Після того, як співробітники переконалися, що це тіло саме російського військового, вони відвезли його до найближчого великого населеного пункту – Василівки.

Рештки російського мобілізованого / Соцмережі, Фото 18+

Там, співробітники МВС Росії викинули тіло на смітник, залишивши "задоволення розбиратися з трупом" своїм колегам.

Василівські "правоохоронці" ідентифікували мобілізованого, а також його вбивць. Ними виявилися бойові товариші Віталія, з якими він вступив у конфлікт під час пиятики.

Крім того, поліцейські з Василівки вийшли й на своїх колег, які викинули тіло Віталія на смітник. Аби не видати колег, "поліцейські" прийняли колективне рішення – закопати тіло. Тож тепер у списках частини військовослужбовець вважається зниклим безвісти.

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