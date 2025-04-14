На Запорожье прогремели взрывы

Российские оккупанты снова терроризируют Запорожскую область. Так, там поздно вечером 14 апреля прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

Смотрите также Удар по Сумах 13 апреля: количество погибших возросло, известно о 129 пострадавших

Взрывы в Запорожье

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Тревогу на Запорожье объявили в 22:06. Вскоре в Федоров сообщил жителям региона об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов).

Уже в 22:21 он проинформировал о том, что в области раздаются взрывы.

Взрывы в Запорожской области,

– написал он.

Чиновник призвал оставаться в безопасных местах.

Сейчас больше подробной информации о взрывах в Запорожье нет. По состоянию на 22:32 в области все еще продолжается тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что вечером 14 апреля в Сумах прогремел взрыв. После этого стало известно о приходе баллистики вражеских сил в черте города.