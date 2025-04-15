В Запорожье и области прогремели взрывы

Российские войска в очередной раз осуществляют террор Запорожской области. Известно, что в регионе вечером 15 апреля прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА. Взрывы прогремели также и в городе.

Смотрите также Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": для каких областей существует угроза удара

Взрывы в Запорожье и области

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Вечером 15 апреля российские оккупационные войска в очередной раз запустили по регионам Украины свои ударные БПЛА. Под прицелом врага оказалось и Запорожье.

В частности, в Воздушных силах в 20:38 предупреждали жителей региона о движении "Шахедов" в их направлении.

Уже в 21:05 Иван Федоров, глава ОВА, сообщил, что по вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.

Меньше, чем через 10 минут Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

Отметим, что корреспонденты Общественного о 21:11 сообщили, что взрывы раздавались также и в самом Запорожье.

По состоянию на 21:20 тревога в регионе продолжается, как и продолжается угроза атаки вражеских дронов.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что в ночь на 15 апреля противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Подтверждено сбитие 26 ударных БПЛА на Востоке, Севере и в Центре страны. В ПС указывали, что 19 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.