На Запорожье прогремели взрывы

С вечера 30 июня Россия начала воздушный террор Украины. На Запорожье слышали взрывы.

Около 01:00 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов", передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

В 01:43 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в регионе. Чиновник призвал украинцев оставаться в безопасных местах до отбоя.

Ранее Федоров сообщал, что один из обстрелов в течение суток повлек за собой разрушение в Пологовском районе. Там враг атаковал аграрное предприятие. В результате российского удара частично разрушено помещение мастерской, повреждена спецтехника. Произошел пожар, который спасатели впоследствии потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что утром 29 июня, около 06:00, российские военные атаковали поселок Степногорск Запорожской области. Враг обстрелял населенный пункт из разного вооружения: КАБы, РСЗО, артиллерия, дроны.

Противник попал по многоэтажке. Под завалами дома обнаружили тело 70-летней женщины.