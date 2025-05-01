В Запорожье раздалось по меньшей мере 10 взрывов в нескольких районах: вспыхнули пожары

В Запорожье сообщают о работе сил противовоздушной обороны во время атаки дронов-камикадзе. В связи с этим в регионе местные могут слышать взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

На территории всей Запорожской области воздушную тревогу из-за беспилотников объявили в 21:37. Уже в 22.06 руководитель областной военной администрации сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе, посоветовав местным находиться в укрытиях.

Через минуту Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. Впоследствии громко стало в нескольких районах областного центра.

Взрывы в разных районах Запорожья. Россияне атакуют Запорожье. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги,

– написал он.

Впоследствии чиновник отметил, что россияне нанесли по городу минимум 10 ударов. Согласно обнародованной информации, кое-где произошло несколько пожаров. По предварительным данным, в результате атаки пострадали, все детали выясняют.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, в прошлый раз в регионе было громко 29 апреля, в области работали силы ПВО. Пока информации о последствиях атаки нет.