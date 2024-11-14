Россия изменила тактику штурмов на Времовском направлении

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что в зоне их ответственности ситуация довольно напряженная. По его словам, Россия продолжает бить ракетами и дронами по населенным пунктам и украинским позициям.

24 Канал пишет со ссылкой на заявление спикера в эфире телемарафона, что ежесуточно враг выпускает до 350 дронов-камикадзе, около 300 раз стреляет из артиллерии.

Смотрите также В DeepState рассказали, готовит ли враг "большое" наступление на Запорожье

Что происходит в Запорожье

Ежедневно у нас есть и ракетные удары, и удары авиационные с применением управляемых авиационных бомб и неуправляемых авиационных ракет. А также у нас продолжаются штурмы на некоторых направлениях, в частности, на Времовском, Ореховском и Приднепровском, где враг пытается взять под контроль островную зону Днепра,

– рассказал спикер.

Владислав Волошин уточнил, что сейчас Россия проводит штурмовые действия на Веремовском направлении.

"Враг идет в несколько волн, и это уже не так называемые м****и штурмы... Враг несколько месяцев готовил на полигонах эти штурмовые группы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", – рассказал спикер.

По его словам, враг сначала несколько дней подряд в штурмах применял бронетехнику, чтобы поддержать действия штурмовой пехоты. Сейчас технику Россия использует, чтобы подвести как можно ближе к нашим позициям эту группу штурмовой пехоты.

Далее российская пехота десантирует и пытается вклиниться, захватить одну-две траншеи. После чего идут группы закрепления.

Спикер Владислав Волошин отметил, что к этим штурмам враг отнесся более серьезно, чем к мясным штурмам, которые были на других направлениях фронта.