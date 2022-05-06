На Запорожье россияне "денацифицировали" детсад и жилые дома
Источник:Запорожская ОВА
Россияне продолжают свое позорное наступление на Украину. Одним из направлений является Запорожское.
Там российским оккупантам удалось временно оккупировать определенные населенные пункты. Поэтому они пока безнаказанно совершают террор местного населения и позорные зверства.
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Ситуация в Запорожье
В ОВА сообщают, что в Запорожье активного наступления врага нет. Но своим огнем, который ведет, он хочет сковать позиции наших войск и уничтожить артиллерийские подразделения.
В Гуляйполе российские оккупанты производили обстрел. Из-за этого загорелся местный детский сад "Родничок". Также горели жилые дома в городе Пологи и Орехов. Спасателям удалось потушить огонь. Также в Орехове группа разминирования изъяла и обезвредила артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра и 2 остатка от "Градов".
Работали специалисты по разминированию и на других направлениях. В селе Григоровка уничтожили в поле 3 реактивных снаряда "Ураган". Также в полях, но уже за Новояковловкой изъяли и обезвредили 16 реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.
Эвакуация и нарушение комендантского часа
В Запорожской ОВА сообщили, что 6 мая будет эвакуация из Мариуполя. Людей просят собраться в 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити" в городе. Оттуда их должны привезти в Запорожье.
Отчитались и о нарушителях комендантского часа. За минувшую ночь таких в Запорожье задержали 46 человек. 41 мужчину и 5 женщин доставили в полицию.
Напомнили в ОВА и о том, что в Запорожье снова будет долгий комендантский час. Ограничения продлятся с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.
Что происходит на фронте
- Генштаб ВСУ с утра 6 мая традиционно обнародовал новую информацию с основными новостями с фронта. На Донбассе украинским воинам удалось отразить 11 атак российских захватчиков. Враг же наращивает системы ПВО и перегруппировывает и восстанавливает подразделения. Также возобновился штурм "Азовстали" в Мариуполе.
- В Харьковской области российские оккупанты обустроили себе госпиталь во временно оккупированном Купянске. Сейчас там находятся около 300 раненых. Также они продолжают подлые обстрелы города Харькова.
- Ранее в Генштабе сообщали об освобождении нескольких населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Но ведь враг не может оставить их просто так. Соответственно, теперь российские оккупанты обстреливают те села, которые Вооруженным Силам Украины удалось освободить.
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