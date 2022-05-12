На Запорожье украинские защитники обезвредили 49 оккупантов и почти 20 единиц вражеской техники

Российские оккупанты продолжают обстреливать подразделения ВСУ и уничтожать гражданскую инфраструктуру в Запорожской области. В то же время наши войска активно ликвидируют личный состав врага и превращают его технику в металлолом.

Об этом в информационно-боевой сводке от 12 мая рассказали Силы обороны Запорожского края. По их данным, украинские защитники надежно удерживают оборону и наносят контрудары.

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Украинские защитники умело уничтожают оккупантов и их технику

Только за прошедшие сутки, 11 мая, благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов ликвидирован 21 человек из личного состава российских войск. Еще 28 врагов получили ранения.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

реактивных систем залпового огня "Град" – 2 единицы;

самоходных артиллерийских орудий 2С7 "Пион" – 2 единицы;

самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" – 1 единица;

прицепных гаубиц Д-30 – 2 единицы;

минометов – 2 единицы;

боевых бронированных машин –3 единицы;

автомобильной техники – 6 единиц.

Актуальная сводка Сил обороны Запорожского края: смотрите видео

Силы обороны Запорожского края отметили, что в регионе, в том числе временно занятых агрессором в городах и селах, активно развивается Движение сопротивления. Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи – ведут оборонительные действия, нанося урон противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.

Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме города Орехов и Гуляйполе).

В то же время в ведомстве подчеркивают, что сейчас идет направление гуманитарных грузов на оккупированные территории области. Военная администрация собирает списки потребностей и по ним отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей районов необходимым.

Обстрелы Камышеватой и артиллерийские удары по Орехово

11 мая в Запорожской военной администрации сообщили, что вражеские войска беспрестанно били по жилым районам и инфраструктуре Камышеватой. В результате обстрела разрушены около 60 домов. К сожалению, один человек погиб. Еще трое гражданских получили ранения.

Цинические обстрелы фиксируют также в Орехово. Как сообщили в ОВА, саном на 11 мая, они продолжались уже третьи сутки. Оккупанты наносят артиллерийские атаки по инфраструктуре города, одна из российских ракет попала в элеватор.

Больше – утренняя сводка Генштаба за 12 мая: смотрите видео