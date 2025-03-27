В Запорожье в результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры и дачных домах

Россия вечером 27 марта атаковала Запорожье с помощью беспилотников, там раздались взрывы. Вражеский удар не прошел без последствий, на месте вспыхнул пожар.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Какие последствия атаки на Запорожье

По предварительной информации от ОВА по российской атаке на Запорожье и Запорожский район, в результате удара возник пожар на территории объекта инфраструктуры, зафиксировали также возгорание дачных домов.

Информация о пострадавших пока не поступала,

– уточнил Иван Федоров.

Пока дополнительной информации о последствиях атаки не указали. Заметим, что на момент публикации в Запорожье и области продолжается воздушная тревога, поэтому советуем находиться в безопасных местах.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, ориентировочно в 18.58 поступило первое сообщение о взрывах в регионе. Иван Федоров сообщал, что по вражеским "Шахедам" работали силы противовоздушной обороны. Уже через несколько минут громко было снова.