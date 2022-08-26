Все энергоблоки на ЗАЭС до сих пор отключены от сети: какой уровень радиации

Все шесть энергоблоков на Запорожской АЭС остаются отключенными от сети. Сотрудники ЗАЭС осуществляют работы по подключению к сети энергоблоков номер 5 и 6.

Энергоблоки номер 5 и 6 были остановлены системами аварийной защиты

В Энергоатоме сообщили, что по состоянию на 9 утра 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Сообщается, что собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

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Как отметили в Энергоатоме, линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также восстановлена. В настоящее время ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Речь идет об энергоблоках номер 5 и 6, которые 25 августа были остановлены системами аварийной защиты.

В Госатомрегулировании сообщили, что оперативным персоналом обеспечивается оценка радиационной и экологической обстановки на площадке ЗАЭС.

Какой радиационный фон

В Запорожской областной военной администрации сообщили информацию о радиационном фоне по состоянию на 8 утра 26 августа.

Сообщается, что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не представляет угрозы жизни и здоровью населения.

В Запорожской области подчеркнули, что радиационный фон не превышает показатели, которые свойственны территориям возле Запорожской АЭС.

Что произошло на Запорожской АЭС

российские военные оккупировали Запорожскую АЭС и прибегли к ядерному терроризму. Оккупанты обстреливают ЗАЭС, заминировали атомную станцию и угрожают ее взорвать. россия хочет присоединить ЗАЭС к своей энергосистеме и воровать энергию в оккупированный Крым.

25 августа впервые в истории произошло обесточивание Запорожской АЭС, из-за чего все 6 энергоблоков оказались отключенными от сети.

Из-за пожаров возле Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС, дважды отключалась последняя четвертая линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Три других линий связи еще ранее были повреждены во время обстрелов.

Вечером 25 августа сообщили, что на Запорожской АЭС удалось восстановить соединение, но 6 энергоблоков остались отключенными.

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