На Запорожской АЭС произошел очередной блэкаут: есть угроза радиационной безопасности

В ночь на 2 декабря на Запорожской АЭС произошел полный блэкаут. Обрыв линии электропередач произошел вечером 1 декабря, а возобновить питание удалось только к утру субботы.

Это уже 8 блэкаут, который произошел на оккупированной Запорожской АЭС. Очередное обесточивание создает угрозу ядерной и радиационной безопасности.

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На Запорожской АЭС произошел блэкаут

Обесточивание Запорожской АЭС произошло вечером 1 декабря из-за обрыва линии электропередачи "Запорожская ТЭС – Ферросплавная" напряжением 330 кВ. Именно через нее станция получала питание от украинской энергосистемы. Кроме того, в 02:31 во время воздушной тревоги обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ и на станции произошел полный блэкаут.

Из-за полного обесточивания Запорожская АЭС перешла на питание собственных потребностей от дизель-генераторов. Чтобы заживить станцию, включили все 20 генераторов, из которых 8 позже продолжили работу.

Как отметили в "Энергоатоме", во время блэкаута наибольшая опасность возникает на 4 энергоблоке. Это вызвано тем, что оккупанты использовали его с нарушением и держали в горячем состоянии.

"Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние", – объяснили специалисты.

Украинские специалисты смогли заживить электростанцию только в 7 утра 2 декабря, когда возобновили работу линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Очередной блэкаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности,

– отметили в "Энергоатоме".

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