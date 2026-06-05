Чтобы предотвратить ядерную аварию: на Запорожской АЭС ввели локальное перемирие

Утром 5 июня вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС ввели локальное прекращение огня для ремонта критически важной линии электропередач и предотвращения риска ядерной аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?

Отмечается, что под наблюдением экспертов МАГАТЭ технические специалисты с обеих сторон в ближайшие дни начнут восстановление поврежденной в результате боевых действий линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ после масштабного разминирования территории.

Эта линия была отключена более двух месяцев назад, из-за чего крупнейшая атомная электростанция Европы полностью зависела от единственной линии на 330 кВ, которая обеспечивает питание систем охлаждения шести остановленных реакторов.

В последние недели ЗАЭС несколько раз теряла доступ и к этой линии, что заставляло запускать аварийные дизельные генераторы.

Стоит отметить, что это уже шестое временное прекращение огня, которое генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласовал между Россией и Украиной с конца прошлого года для обеспечения внешнего электроснабжения и ядерной безопасности.

На этот раз ремонт осложнился из-за места повреждения линии – на высоких опорах через линию контроля на реке Днепр.

По словам Гросси, и Россия, и Украина "конструктивно сотрудничали" с МАГАТЭ во время нескольких недель сложных и чувствительных переговоров. В конце концов стороны согласились прекратить огонь ради ядерной безопасности.

МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь защитить людей и окружающую среду от риска ядерной аварии, которая абсолютно никому не принесет пользы и только усилит разрушения и страдания военного времени,

– подчеркнул глава Агентства.

Напомним, в ночь на 3 июня российская армия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Вследствие удара дрона по подстанции на противоположном берегу Днепра Запорожская АЭС в 17-й раз осталась без внешнего электроснабжения.