По предварительной информации, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают.

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На Житомирщине выясняют масштабы разрушений

Информация о наличии жертв и масштабов повреждений уточняется.

Предыдущий раз оккупанты атаковали Житомирщину "Шахедами" 19 июля. Атака произошла под утро. Тогда в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект.

Также были повреждены частные домохозяйства.

Россияне 25 июля атаковали Украину "Шахедами": что известно

В ночь на 25 июля россияне выпустили по Украине "Шахеды", атаковав сразу несколько регионов. Кроме Житомирщины под ударом были Черкасщина, Сумщина, Полтавщина и Киевщина.

В Черкасской области зафиксировали три попадания: два дрона-камикадзе попали в поля, еще один – в пустой сельскохозяйственный ангар.

На подлете в Киев силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

Один вражеский "Шахед" был сбит на территории Полтавской области. Также вражеский дрон-камикадзе был уничтожен в Сумской области.

Отметим, что российские террористы ночью 24 июля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед". В результате атаки пострадали семь человек. В больницу госпитализированы пять человек.

Российские террористы атаковали портовую инфраструктуру реки Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами Shahed-136. Кроме того, в ночь на 24 июля россияне атаковали Сумскую область. В небе над Сумщиной силами ПВО был уничтожен вражеский "Шахед".

На фоне увеличения атак на Севере на Сумском направлении решили усилить ПВО. В частности, на Сумском направлении увеличили присутствие огневых групп.