За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.

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На Житомирщині з'ясовують масштаби руйнувань

Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Попередній раз окупанти атакували Житомирщину "Шахедами" 19 липня. Атака відбулася під ранок. Тоді внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт.

Також було пошкодження приватних домогосподарств.

Росіяни 25 липня атакували Україну "Шахедами": що відомо

У ніч проти 25 липня росіяни випустили по Україні "Шахеди", атакувавши відразу кілька регіонів. Окрім Житомирщини, під ударом були Черкащина, Сумщина, Полтавщина та Київщина.

У Черкаській області зафіксували три влучання: два дрони-камікадзе поцілили в поля, ще один – у порожній сільськогосподарський ангар.

На підльоті до Києва силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені.

Один ворожий "Шахед" збили на території Полтавської області. Також ворожий дрон-камікадзе було знищено в Сумській області.

Зазначимо, що російські терористи вночі 24 липня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед". Унаслідок атаки постраждали семеро людей. До лікарні госпіталізовано п'ять осіб.

Російські терористи атакували портову інфраструктуру річки Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами Shahed-136. Крім того, у ніч проти 24 липня росіяни атакували Сумську область. У небі над Сумщиною силами ППО було знищено ворожий "Шахед".

На тлі збільшення атак на Півночі на Сумському напрямку вирішили посилити ППО. Зокрема, на Сумському напрямку збільшили присутність вогневих груп.