На Змеином военная операция продолжается: что происходило на Юге в течение 22 июня
Источник:оперативное командование "Юг"
Вооруженные Силы Украины на острове Змеином продолжают военную операцию по поражению противника. Известно об уничтоженном ракетно-пушечном комплексе врага.
Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Там также рассказали о ситуации в регионе в течение суток 22 июня.
Заметьте Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся, – ОК "Юг"
ВСУ атакуют врага на Змеином
Оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация в операционной зоне на Николаевско-Херсонском направлении сложная, однако – контролируемая.
Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1",
– сообщило ОК "Юг".
Также командование добавило, что за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач на Юге ВСУ уничтожили:
- 20 оккупантов;
- самоходную гаубицу "Мста-С";
- зенитную установку;
- тягач;
- 4 единицы автомобильной техники;
- 2 склада боеприпасов в Херсонской области.
Однако до сих пор окончательные вражеские потери разведывают.
Оккупанты на Юге продолжают боевые действия
Оперативное командование "Юг" объяснило, что российские оккупанты проводят боевые действия в контрбатарейной тактике на рубежах обороны. В частности, враги:
- вертолетом нанесли удар по нашим позициям, однако под нашим огнем в ответ Ка-52 ретировался;
- совершили 3 ракетных удара, в частности – по Николаеву массированный ракетный удар 7 ракетами типа "Оникс".
В результате удара по Николаеву поразили производственную и социальную инфраструктуру города. В результате попаданий в нескольких районах областного центра возникли пожары. В частности, горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом.
К счастью, масштабный пожар на площади более 300 квадратных метров удалось ликвидировать. Предварительно известно о 2 раненых.
Кроме того, российские оккупанты дважды атаковали Одесщину, однако обе ракеты наша противовоздушная оборона уничтожила над морем.
В Черном море до сих пор вражеский флот
В ОК "Юг" объяснили, что корабельная группировка вражеского флота составляет:
- 5 ракетных;
- а также 3 больших десантных корабля.
Следует вспомнить, что из-за усиления шторма россияне провели определенную рокировку сил. Однако сущности задач и силы угрозы это не изменяет.
"Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности – в направлении побережья", – предупредило командование.
Также людей призвали не подвергаться информационным атакам врага о том, что якобы есть "очаги нацизма" в домах культуры, театрах и образовательных учреждениях Одесщины.
ВСУ могли атаковать "вышки Бойко": коротко
- 20 июня, вероятно, ВСУ атаковали "вышки Бойко". Речь идет о платформах "Черноморнефтегаза".
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук говорил, что официального подтверждения того, что украинская армия обстреляла газовые вышки в Черном море – нет.
- Однако Братчук добавил, что, по его мнению, ВСУ имели для этого основания, ведь Россия разместила там военных и оборудование.
- Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на "вышках Бойко". 22 июня были видны не менее 4 очага огня.
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