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      На автогонках в Черкассах автомобиль въехал в толпу и сбил человека: видео 18+

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      Автомобиль сбил человека на гонках в Черкассах
      Автомобиль сбил человека на гонках в Черкассах / Скриншот

      Скорее всего, автомобиль снесло с трассы из-за скользкого асфальта. Мужчину, которого сбил автомобиль, "скорой" доставили в больницу. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

      На видео, снятом зрителями автогонок, видно, как одна из машин в какой-то момент слетает с дороги и сбивает человека, стоящего рядом. От мощного удара он подлетает на несколько метров вверх. Чудом не пострадали люди, стоявшие рядом.

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      Инцидент произошел на гонках под названием Timeattac. Они начались в Черкассах утром 6 октября на кольцевом перекрестке на улице 30 лет Победы. Об этом сообщает местное издание "Про все".

      Скорее всего, беда случилась из-за нового и слишком скользкого асфальтового покрытия. Некоторые автомобили еще до начала соревнований затрагивали бордюры, их разворачивало, а кто-то даже потерял колесо.

      На гонках в Черкассах авто сбило зрителя: видео 18+

      Правоохранители говорят: решение о проведении автогонок городской совет принял без согласования с патрульной полицией.

      Сейчас на месте работают следователи. Известно, что мужчине, которого на гонках сбил автомобиль, 31 год.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Постраждалі Новости Черкасс Аварии и ДТП
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