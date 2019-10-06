На автогонках в Черкассах автомобиль въехал в толпу и сбил человека: видео 18+

Скорее всего, автомобиль снесло с трассы из-за скользкого асфальта. Мужчину, которого сбил автомобиль, "скорой" доставили в больницу. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

На видео, снятом зрителями автогонок, видно, как одна из машин в какой-то момент слетает с дороги и сбивает человека, стоящего рядом. От мощного удара он подлетает на несколько метров вверх. Чудом не пострадали люди, стоявшие рядом.

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Инцидент произошел на гонках под названием Timeattac. Они начались в Черкассах утром 6 октября на кольцевом перекрестке на улице 30 лет Победы. Об этом сообщает местное издание "Про все".

Скорее всего, беда случилась из-за нового и слишком скользкого асфальтового покрытия. Некоторые автомобили еще до начала соревнований затрагивали бордюры, их разворачивало, а кто-то даже потерял колесо.

На гонках в Черкассах авто сбило зрителя: видео 18+

Правоохранители говорят: решение о проведении автогонок городской совет принял без согласования с патрульной полицией.

Сейчас на месте работают следователи. Известно, что мужчине, которого на гонках сбил автомобиль, 31 год.