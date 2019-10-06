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      На автоперегонах у Черкасах автомобіль в’їхав у натовп та збив людину: відео 18+

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      Автомобіль збив людину на перегонах у Черкасах
      Автомобіль збив людину на перегонах у Черкасах / скріншот

      Найімовірніше, автівку знесло з траси через слизький асфальт. Чоловіка, якого збив автомобіль, "швидкою" доправили до лікарні. Він у тяжкому стані, за його життя борються лікарі.

      На відео, відзнятому глядачами автоперегонів, видно, як одна з машин в якийсь момент злітає з дороги та збиває чоловіка, що стоїть поруч. Від потужного удару він підлітає на декілька метрів вгору. Дивом не постраждали люди, що стояли поруч.

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      Інцидент стався на перегонах під назвою Timeattac. Вони розпочалися в Черкасах вранці 6 жовтня на кільцевому перехресті на вулиці 30 років Перемоги. Про це інформує місцеве видання "Про все".

      Найімовірніше, біда трапилась через нове і надто слизьке асфальтне покриття. Деякі автомобілі ще до початку змагань зачіпали бордюри, їх розвертало, а хтось навіть втратив колесо.

      На перегонах у Черкасах авто збило глядача: відео 18+

      Правоохоронці кажуть: рішення про проведення автоперегонів міська рада прийняла без погодження з патрульною поліцією.

      Наразі на місці працюють слідчі. Відомо, що чоловіку, якого на перегонах збив автомобіль, 31 рік.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Черкас Постраждалі
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