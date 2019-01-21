На Донбассе священник покинул УПЦ МП и перешел в ПЦУ

В Луганской области вблизи границы с РФ первый священник Московского патриархата решил перейти к Православной церкви Украины.

Как сообщает ТСН, священник Владимир Маглена правит в селе Веселое Старобельского района Луганщины, что расположено в 30 километрах от границы с Россией и 70 – от линии фронта.

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В селе еще два года назад не было церкви, однако священник вместе с неравнодушными людьми построил ее в бывшей амбулатории местной больницы.

Решение о переходе священнослужитель принял еще несколько месяцев назад.

Впоследствии, в Веселое на службу к отцу Маглене начали приезжать десятки людей из Старобельска, которые и предложили ему создать новый приход ПЦУ.

На праздник Крещения отец Владимир сообщил о переходе своим верующим. В то же время община еще должна решить, поддерживать ли своего настоятеля и присоединяться к его новому приходу, или нет.

Я буду служить в Преображенском соборе с митрополитом Александром Драбинко. Приеду – и вы мне скажете. Никто никого никуда не торопит. А я вас учил быть свободными людьми. Ни от кого не зависеть, никого не слушать. Все мои прихожане подтвердят – я вас не лелеял рабами. И теперь настало ваше время принимать решения,

– заявил он.

Кроме того, митрополит Александр Драбинко объясняет, что священник Владимир Маглена поступил правильно.

"У нас или община думает, или думает священник. Или священник ставит общину перед выбором, или община – священника. Если священник с мозгами на своем месте – он знает, что делать", – отметил он.

За несколько дней священнослужитель начнет служить в новой общине и надеется, что его старая община примет правильное решение.

Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создали Православную церковь в Украине?В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и предоставил разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.