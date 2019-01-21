На Донбасі священик покинув УПЦ МП та перейшов до ПЦУ

У Луганській області поблизу кордону з РФ перший священик Московського патріархату вирішив перейти до Православної церкви України.

Як повідомляє ТСН, священик Володимир Маглена править у селі Веселе Старобільського району на Луганщини, що розташоване за 30 кілометрів від кордону з Росією і за 70 – від лінії фронту.

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У селі ще два роки тому не було церкви, проте священик разом з небайдужими людьми побудував її у колишній амбулаторії місцевої лікарні.

Рішення про перехід священослужитель прийняв ще кілька місяців тому.

Згодом, у Велеле на службу до отця Маглени почали приїжджати десятки людей зі Старобільська, які і запропонували йому створити нову парафію ПЦУ.

На свято Водохреща отець Володимир повідомив про перехід своїм вірянам. Водночас громада ще має вирішити, чи підтримувати свого настоятеля та приєднуватися до його нової парафії, чи ні.

Я буду служити в Преображенському соборі з митрополитом Олександром Драбинко. Приїду – і ви мені скажете. Ніхто нікого нікуди не квапить. А я вас учив бути вільними людьми. Ні від кого не залежати, нікого не слухати. Всі мої парафіяни підтвердять – я вас не плекав рабами. І тепер настав ваш час ухвалювати рішення,

– заявив він.

Окрім того, митрополит Олександр Драбинко пояснює, що священик Володимир Маглена вчинив правильно.

"У нас або громада думає, або думає священик. Або священик ставить громаду перед вибором, або громада – священика. Якщо священик з клепкою в голові на своєму місці – він знає, що робити", – зазначив він.

За кілька днів священослужитель розпочне служити у новій громаді і надіється, що його стара громада ухвалить правильне рішення.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.



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