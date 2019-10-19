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      На Донбассе за неделю нашли 700 взрывчаток

      17 Читати новину українською
      На Донбассе за неделю нашли 700 взрывчаток
      На Донбассе за неделю нашли 700 взрывчаток / facebook.com/pressjfo.news

      На оккупированном Донбассе в течение целой недели работали подразделения ГСЧС. Спасатели нашли 689 взрывоопасных предметов.

      Службы обследовали 63 гектара территории в зоне ООС.

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      Спасатели в настоящее время продолжают аварийно-восстановительные работы жилых домов в:

      • Марьинке;
      • Красногоровке;
      • Гранитном;
      • Бердянске;
      • Чермалыке.

      Всего за неделю было восстановлено 11 домов.

      Кроме того, в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 933 людям.

      Отметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведение отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы.

      В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".

      Важно: Оккупанты беспощадно били по украинским позициям: 21 обстрел за сутки

      В случае, если разведение сил таки стартует, украинские военные уйдут на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками. После завершения процесса разведения войск демилитаризованную зону будет контролировать украинская полиция.

      карта розведення військ
      План розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Взрыв Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия ГСЧС Операция Объединенных сил
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