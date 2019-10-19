На Донбассе за неделю нашли 700 взрывчаток
На оккупированном Донбассе в течение целой недели работали подразделения ГСЧС. Спасатели нашли 689 взрывоопасных предметов.
Службы обследовали 63 гектара территории в зоне ООС.
Читайте также: Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии, – Генштаб ВСУ
Спасатели в настоящее время продолжают аварийно-восстановительные работы жилых домов в:
- Марьинке;
- Красногоровке;
- Гранитном;
- Бердянске;
- Чермалыке.
Всего за неделю было восстановлено 11 домов.
Кроме того, в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 933 людям.
Отметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведение отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы.
В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".
Важно: Оккупанты беспощадно били по украинским позициям: 21 обстрел за сутки
В случае, если разведение сил таки стартует, украинские военные уйдут на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками. После завершения процесса разведения войск демилитаризованную зону будет контролировать украинская полиция.