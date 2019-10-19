На Донбасі за тиждень знайшли 700 вибухівок
На окупованому Донбасі упродовж цілого тижня працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники знайшли 689 вибухонебезпечних предметів.
Служби обстежили 63 гектари території у зоні ООС.
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Рятувальники наразі продовжують аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у:
- Мар’їнці;
- Красногорівці;
- Гранітному;
- Бердянську;
- Чермалику.
Загалом за тиждень було відновлено 11 будинків.
Окрім того, в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду рятувальники надали медичну та психологічну допомогу 933 особам.
Зауважимо, що у Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня, але проросійські бойовики його зірвали. Наразі розведення відклали, бо окупанти продовжують обстріли.
У РФ кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".
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У разі, якщо розведення сил таки стартує, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами. Після завершення процесу розведення військ демілітаризовану зону контролюватиме українська поліція.