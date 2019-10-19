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      На Донбасі за тиждень знайшли 700 вибухівок

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      На Донбасі за тиждень знайшли 700 вибухівок
      На Донбасі за тиждень знайшли 700 вибухівок / facebook.com/pressjfo.news

      На окупованому Донбасі упродовж цілого тижня працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники знайшли 689 вибухонебезпечних предметів.

      Служби обстежили 63 гектари території у зоні ООС.

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      Рятувальники наразі продовжують аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у:

      • Мар’їнці;
      • Красногорівці;
      • Гранітному;
      • Бердянську;
      • Чермалику.

      Загалом за тиждень було відновлено 11 будинків.

      Окрім того, в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду рятувальники надали медичну та психологічну допомогу 933 особам.

      Зауважимо, що у Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня, але проросійські бойовики його зірвали. Наразі розведення відклали, бо окупанти продовжують обстріли.

      У РФ кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".

      Важливо: Окупанти нещадно гатили по українських позиціях: 21 обстріл за добу

      У разі, якщо розведення сил таки стартує, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами. Після завершення процесу розведення військ демілітаризовану зону контролюватиме українська поліція.

      карта розведення військ
      План розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил ДСНС Україна – Росія Вибух Новини Донецька Новини Луганська
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