На Донбасі за тиждень знайшли 700 вибухівок

На окупованому Донбасі упродовж цілого тижня працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники знайшли 689 вибухонебезпечних предметів.

Служби обстежили 63 гектари території у зоні ООС.

Читайте також: Росія готується до широкомасштабної воєнної агресії, – Генштаб ЗСУ

Рятувальники наразі продовжують аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у:

Мар’їнці;

Красногорівці;

Гранітному;

Бердянську;

Чермалику.

Загалом за тиждень було відновлено 11 будинків.

Окрім того, в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду рятувальники надали медичну та психологічну допомогу 933 особам.

Зауважимо, що у Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня, але проросійські бойовики його зірвали. Наразі розведення відклали, бо окупанти продовжують обстріли.

У РФ кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".

Важливо: Окупанти нещадно гатили по українських позиціях: 21 обстріл за добу

У разі, якщо розведення сил таки стартує, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами. Після завершення процесу розведення військ демілітаризовану зону контролюватиме українська поліція.



План розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу