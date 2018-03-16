На известном горнолыжном курорте в Грузии произошло чрезвычайное происшествие: жуткие видео
На горнолыжном курорте в Гудаури вышла из строя канатная дорога – людей разбросало по сторонам, более 10 пострадавших.
Очевидцы чрезвычайного происшествия публикуют в сети ужасные видео, как туристы прыгают с подъемника, чтобы спастись.
По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, после чего часть кресел, на которых сидели туристы, покатилась вниз – к нижней станции канатной дороги. Внизу кресла начали врезаться друг в друга, образовав "мясорубку".
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Канатная дорога смогла остановиться только через 2 минуты. Спасатели аварийно спускают туристов с канатной дороги. Известно, что пострадали более 10 человек, среди которых и беременная женщина – гражданка Швеции.
Им оказали первую медицинскую помощь – состояние пострадавших средней тяжести, многие имеют переломы.
Катастрофа на курорте в Гудаури. Халатность и ошибка канатчиков привела к сбою хода кресельного подъемника в обратную сторону на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под "мясорубку", где сталкиваются кресла,
– рассказывает очевидец Петер Кнышов.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика и крики туристов! Людям со слабыми нервами просьба не смотреть!
В Гудаури канатная дорога дала сбой, образовав "мясорубку" из кресел – видео
На горнолыжном курорте в Гудаури канатная дорога дала сбой, много пострадавших – виде
На горнолыжном курорте в Гудаури много пострадавших – видео
В Гудаури пострадало немало туристов – жуткое видео
Туристы в Гудаури спрыгивали с канатной дороги – жуткое видео
Чем известный курорт в Гудаури? Это современный курорт в Грузии с мягким климатом, расположенный на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Известный живописными пейзажами Кавказских гор.