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На відомому гірськолижному курорті в Грузії сталась надзвичайна подія: моторошні відео

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На гірськолижному курорті в Гудаурі сталась надзвичайна подія
На гірськолижному курорті в Гудаурі сталась надзвичайна подія / Фото з відкритих джерел

На гірськолижному курорті в Гудаурі вийшла з ладу канатна дорога – людей розкидало на всі боки, понад 10 постраждалих.

Очевидці надзвичайної події публікують у мережі жахливі відео, як туристи стрибають з підйомника, аби врятуватися.

За попередньою інформацією, на канатній дорозі відключилася електроенергія, після чого частина крісел, на яких сиділи туристи, покотилася вниз – до нижньої станції канатної дороги. Внизу крісла почали врізатися одне в одне, утворивши "м'ясорубку".

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Канатна дорога змогла зупинитись лише через 2 хвилини. Рятувальники аварійно спускають туристів з канатної дороги. Наразі відомо, що постраждало понад 10 осіб, серед яких і вагітна жінка – громадянка Швеції.

Їм надали першу медичну допомогу – стан потерпілих середньої важкості, чимало людей мають переломи.

Катастрофа на курорті в Гудаурі. Халатність і помилка канатників призвела до збою ходу крісельного підйомника в зворотну сторону на лінії Садзелі. Численні травми у людей, що потрапили під "м'ясорубку", де стикаються крісла,
– розповідає очевидець Петер Книшов.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика та крики туристів! Людям із слабкими нервами прохання не дивитися!

В Гудаурі канатна дорога дала збій, утворивши "м'ясорубку" з крісел – відео

На гірськолижному курорті в Гудаурі канатна дорога дала збій, багато постраждалих – відео

На гірськолижному курорті в Гудаурі багато постраждалих – відео

В Гудаурі постраждало чимало туристів – моторошне відео

Туристи в Гудаурі зістрибували з канатної дороги – моторошне відео

Чим відомий курорт в Гудаурі? Це сучасний курорт у Грузії з м'яким кліматом, розташований на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. Відомий мальовничими пейзажами Кавказьких гір. Висота снігового покриву на схилах досягає 1,5 метра.

Теги: відпочинок Новини Грузії Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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