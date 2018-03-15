Понад 80 авто потрапили в ДТП через сніг у США: фото та відео
Через снігопад 81 автомобілів зіткнулися на одному з шосе в окрузі Морроу у штаті Огайо. На щастя, обійшлось без жертв.
Як повідомляє Gazeta.ua з посиланням на американське видання "Fох 28".
Внаслідок масштабної аварії постраждали декілька людей, їх госпіталізували до лікарні. У місцевій поліції зазначили, що основною причиною ДТП став сильний снігопад, через який погіршилася видимість на дорозі.
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В результаті дорожньо-транспортної пригоди рух на цьому відрізку дороги було заблоковано протягом п'яти годин. На місці працювали 11 тракторів.
Понад 80 авто потрапили в ДТП через сніг у США – відео
Понад 80 авто потрапили в ДТП через сніг у США
Джерело: 24 Канал
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