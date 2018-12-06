На Киевщине в воинской части отравились десятки военных

Из воинской части в городе Васильков, что на Киевщине, госпитализировали 20-х военнослужащих с признаками пищевого отравления.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Сначала с жалобами на боль в желудке, понос, температуру обратилось 12 бойцов. Однако позже оказалось, что под присмотром врачей в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" находятся уже 20 человек.

Всем военным диагностировали гастроэнтероколит – заболевание, при котором одновременно в желудке, толстом и тонком кишечнике происходит воспалительный процесс.

В военной части отобрали бактериальные смывы, пробы воды и пищи, чтобы установить причину массового отравления.