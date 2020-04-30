На Ровенской АЭС отключили энергоблок: общая мощность блоков Энергоатома существенно упала

На Ровенской Атомной электростанции от сети отключили еще один атомный энергоблок – №3. Произошло это вечером 29 апреля после того, как сработала автоматика.

Председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус сообщил, что мощность отключенного блока составляет 1000 МВт. Таким образом, общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7 300 МВт , написал он в Facebook .

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Парламентарий добавил, что еще несколько месяцев назад в Украини работали блоки АЭС общей мощностью 11 400 МВт . А это на 56% больше, чем сейчас.

Неработающие блоки Энергоатома будут замещены блоками угольных электростанций.

Добавим, что на Ровенской АЭС недавно закончили ремонтировать энергоблок №2. Поэтому здесь до последнего времени работали все 4 энергоблока. Их суммарная мощность составляет 2 835 МВт.

Что известно о Ровненской АЭС

Это одна из 5 атомных электростанций, которые есть в Украине (остальные четыре – это Южноукраинская, Хмельницкая, Чернобыльская, Запорожская).

Станция располагается вблизи города Вараш (бывший Кузнецовск) на западном Полесье.

Это первая в Украине атомная электростанция с энергетическим водо-водяным реактором типа ВВЭР-440 (В-213).

РАЭС является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Строить Ровенскую электростанцию ​​начали в 1973 году, а впервые ввели ее в эксплуатацию в 1980 – 81 годах (1-й и 2-й энергоблоки). В 1986-м начал работу 3-й энергоблок, а в 2004-м – 4-й.

2 июля 2018 было заявлено о подготовке к строительству энергоблока №5.

К слову, бывший нардеп Сергей Лещенко заявил, что с Минэнергетики в Энергоатом поступило распоряжение о полном прекращении трех блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства еще на 5 блоках. Остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая.

Зачем? Остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать солнечные станции Ахметова, работающие на высоком "зеленом" тарифе. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции все того же Ахметова,

– подчеркнул Лещенко.

Он отметил, что такие решения государству будут стоить миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом.

"Но, чтобы спасти государственный Энергоатом, депутаты могут проголосовать за специальный закон, которым выделят 10 миллиардов гривен помощи Энергоатомк в виде облигаций внутреннего государственного долга (ОВГД)", – добавил бывший парламентарий.

По его словам, получается двухходовая схема:

Энергоатом спасает ДТЭК,

государство уже спасает Энергоатом,

таким образом, ДТЭК Ахметова получает помощь от государства, но избегает судьбу "Приватбанка", то есть национализации.

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Что такое Энергоатом? Это государственное предприятие в сфере ядерной энергетики. Энергоатом обеспечивает более 50% всей потребности электроэнергии в Украине, а в осенне-зимние периоды иногда и почти 70%.