На сколько времени Украина запретила полеты в Иран и Ирак

Из-за катастрофы самолета авиакомпании МАУ вблизи аэропорта иранского Тегерана Украина запретила национальным перевозчикам выполнять полеты в Иран и Ирак. Этот запрет продлится, пока до конца не расследуют трагедию.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга, до конца расследования катастрофы МАУ Украина запретила национальным перевозчикам осуществлять полеты в Ирак и Иран.

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Однако, по его словам, это не означает, что украинские граждане не могут посещать Иран в случае такой необходимости.

"Дело в том, что пока МИД не рекомендует украинцам полеты в Иран", – объяснил Пристайко.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что 9 декабря Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после аварии самолета МАУ.

Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний,

– отметил премьер.

Он добавил, что этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. А распространяется она на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине. Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины".

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.



Основные версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала