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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      На скільки часу Україна заборонила польоти до Ірану та Іраку

      99 Читать новость на русском
      Місце катастрофи МАУ в Ірані / Getty Images

      Через катастрофу літака авіакомпанії МАУ поблизу аеропорту іранського Тегерану Україна заборонила національним перевізникам виконувати польоти до Ірану та Іраку. Ця заборона триватиме, поки до кінця не розслідують трагедію.

      Як розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу, до кінця розслідування катастрофи МАУ Україна заборонила національним перевізникам здійснювати польоти до Іраку та Ірану.

      До теми! Авіакомпанії призупинили польоти над Іраном після ракетного обстрілу і авіакатастрофи МАУ

      Проте, за його словами, це не означає, що українські громадяни не можуть відвідувати Іран у разі такої потреби.

      "Річ у тім, що наразі МЗС не рекомендує українцям польоти до Ірану", – пояснив Пристайко.

      Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що 9 грудня Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі як Ірану, так і Іраку після аварії літака МАУ.

      Починаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів МАУ. Також буде проведено додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній,
      – зауважив прем'єр. 

      Він додав, що ця заборона на перельоти починається з півночі 9 січня 2020 року. А поширюється вона на всіх експлуатантів лайнерів, зареєстрованих в Україні. Крім того, Гончарук повідомив, що вже починається позапланова перевірка літаків "Міжнародних авіаліній України".

      Катастрофа МАУ в Ірані: дивіться брифінг очільника МЗС Вадима Пристайка 

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

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      Основні версії авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Вадим Пристайко МЗС України
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