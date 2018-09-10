На совещании ОБСЕ в Варшаве активисты устроили акцию в поддержку Сенцова

Общественные активисты поддержали незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Варшаве.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

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Так, участники совещания на открытии мероприятия надели белые футболки с надписью #SaveOlegSentsov. С молчаливой акцией они встали позади глав совещания — председателя Постоянного совета ОБСЕ, директора Бюро демократических институтов по правам человека при ОБСЕ и других членов национальных делегаций.

Напомним, в понедельник, 10 сентября, в Варшаве началось совещание ОБСЕ относительно соблюдения прав человека. Во время совещания обсудят выполнение обязательств государств – участников в сфере соблюдения прав и свобод человека.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.