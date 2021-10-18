Наблюдателей ОБСЕ заблокировали в отеле в оккупированном Донецке

Наблюдатели ОБСЕ не могут выполнять свои функции в оккупированном Донецке. Их фактически заблокировали в отеле, в котором они живут.

Тем не менее на остальной неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области Наблюдательная миссия работает. Это же касается и оккупированной части Луганской области.

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Миссия ОБСЕ, несмотря на проблемы в Донецке, в целом продолжает работу

Несмотря на блокирование, СММ ОБСЕ остается в Донецке. Но выполнять свои функции (выезжать на патрулирование территории) наблюдатели не могут, пока не чувствуют себя в безопасности. Об этом сообщила представительница ОРДО в Трехсторонний контактной группе от Украины Татьяна Иванова.

Это только на территории Донецка. На всей остальной территории миссия ОБСЕ продолжает свою работу,

– подчеркнула она.

Также в ОБСЕ ответили на запрос украинских журналистов относительно ситуации, которая сложилась с работой СММ в Луганской области. Там заверили, что наблюдатели продолжают работать на неподконтрольной украинской власти территории – везде, кроме Донецка.

В связи с протестом возле гостиницы, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены миссии, СММ не имеет возможности отправить из него ни одного патруля для выполнения порученных задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии,

– заверили в ОБСЕ.

Между тем "митингующие" перед гостиницей в Донецке уже установили палатки и биотуалеты.



Палатки, установленные "митингующими" под отелем с наблюдателями ОБСЕ / Фото росСМИ

Блокирование работы ОБСЕ в Донецке: что об этом известно

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) пока что прекратила работу в оккупированном Донецке – по соображениям безопасности.

Дело в том, что на протяжении нескольких дней еще с пятницы, 15 октября, международных наблюдателей фактически блокируют в отеле Park Inn, в котором они живут.

Park Inn, в котором они живут. Оккупанты организовали там "митинг", участники которого требуют отпустить задержанного ранее украинскими военными боевика, который якобы занимался разминированием (а украинские правоохранители убеждены, что на самом деле – шпионил) под прикрытием участия в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации).

Человека по имени Андрей Косяк задержали 13 октября у КПВВ "Золотое" на подконтрольной Украине части Луганской области. В Службе безопасности Украины заявили также, что мужчина находился в розыске по подозрению в умышленном убийстве.