Наблюдатели показали фотодоказательства новейшго российского оружия на Донбассе
Наблюдатели миссии ОБСЕ в очередной раз зафиксировали доказательства мощного присутствия России на оккупированном Донбассе. На этот раз – снова новейшие системы вооружения.
Их боевики разместили неподалеку от поселка Южная Ломоватка, сообщает Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.
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24 канал писал, что оккупанты продолжают игнорировать вооруженные договоренности. Миссия ОБСЕ фиксирует значительное скопление военной техники с нарушением линий отвода.
На этот раз наблюдатели выяснили расположение автоматизированной станции помех Р-330Ж "Житель" и комплекса радиоэлектронной борьбы "Тирадо-2".
После первого тура выборов президента Украины напряжение на Донбассе возросло. Оккупанты снова начали активно обстреливать украинские позиции. Из-за действий врага 2 апреля погибли известная харьковская волонтер и пулеметчица Яна Червоная и командир боевой машины, командир отделения Александр Милютин.
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ