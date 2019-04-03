18:09
3 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня хочет больше денег. Россияне могут увидеть туалеты только в космосе
      Вєсті Кремля
      23:26, 2 апреля
      Вести.UA: Насиров на выборах стал первым с конца. Курьезы на президентских выборах
      Вєсті.UA
      19:49, 2 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Наблюдатели показали фотодоказательства новейшго российского оружия на Донбассе

      385 Читати новину українською
      ОБСЕ заметила российское новейшее вооружение на Донбассе
      ОБСЕ заметила российское новейшее вооружение на Донбассе / Иллюстративное фото

      Наблюдатели миссии ОБСЕ в очередной раз зафиксировали доказательства мощного присутствия России на оккупированном Донбассе. На этот раз – снова новейшие системы вооружения.

      Их боевики разместили неподалеку от поселка Южная Ломоватка, сообщает Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.

      Читайте также: Смерть Яны Червоной на Донбассе: военные показали жуткие фото с места трагедии

      24 канал писал, что оккупанты продолжают игнорировать вооруженные договоренности. Миссия ОБСЕ фиксирует значительное скопление военной техники с нарушением линий отвода.

      На этот раз наблюдатели выяснили расположение автоматизированной станции помех Р-330Ж "Житель" и комплекса радиоэлектронной борьбы "Тирадо-2".

      После первого тура выборов президента Украины напряжение на Донбассе возросло. Оккупанты снова начали активно обстреливать украинские позиции. Из-за действий врага 2 апреля погибли известная харьковская волонтер и пулеметчица Яна Червоная и командир боевой машины, командир отделения Александр Милютин.

      ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ

      •  
      blog_ava
      Зеленский озвучил предвыборную программу: основные тезисы
      сегодня
      70918
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости России Оружие ОБСЕ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      сегодня , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 1443
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      сегодня , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 751
      Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      сегодня , 16:15 Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      Ірина Поліщук 1114
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сегодня , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 1135
      Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      сегодня , 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      Юлія Девда 2596
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Главные новости футбола 5 января: Селезнев прибыл в Малагу, Фабрегас попрощался с Челси, МЮ в 5 раз победил с Сульшером
       6 января , 07:00
      Как киевлянам жаловаться на нарушителей парковки: инструкция
       1 марта , 13:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук