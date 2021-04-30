Кабмин уволил с должности главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. На его место назначили Юрия Витренко. Однако такие изменения – это "плевок" на международных партнеров Украины.

Такое мнение в программе "Перекрестный допрос" высказала народная депутат от "Голоса" Александра Устинова. Она объяснила, что международные партнеры настаивали, что "Нафтогаз" должен быть абсолютно независимой компанией.

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Александра Устинова об изменениях в "Нафтогазе"

Устинова напомнила, что только наблюдательный совет "Нафтогаза" имеет мандат на увольнение своего главы.

Единственное, что нужно сейчас сделать наблюдательному совету, – это уволить Витренко. Они должны показать, что нельзя так делать,

– подчеркнула депутат.

По ее мнению, увольнение Коболева и назначение Витренко Кабмином 28 апреля 2021 года было исключительно политическим шагом. "Он не был связан с аудитами или решениями, которые принимал в должности Коболев", – заверила Устинова.

Депутат подчеркнула, что сейчас происходит зачистка последних реформаторов, которые были в системе. По ее словам, это шаг в противоположную сторону от международного сотрудничества.

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Увольнение Коболева и назначение Витренко: что нужно знать

В "Нафтогазе" отчитались о миллиардных убытках в 2020 году. Они достигали 19 миллиардов гривен вместо прибыли в 11,5 миллиардов, прогнозируемой ранее руководством.

В итоге уволили не только главу компании Коболева, но и распустили весь наблюдательный совет. Власти США такое решение Кабмина восприняли негативно, однако новоназначенный Витренко заверил, что понимает их беспокойство.