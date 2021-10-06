Наблюдательный совет определил нового главу "Укрэксимбанка" на время расследования

Председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера отстранили от осуществления полномочий. Его заменит Сергей Ермаков.

Новый глава госбанка заменит Мецгера на время проведения расследования. Причиной стал конфликт госслужащего с журналистами программы "Схем".

Читайте также Мецгер сложил полномочия председателя правления "Укрэксимбанка"

В "Укрэксимбанке" назначен новый председатель правления

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" 6 октября провел экстренное внеочередное заседание. Во время которого было принято решение отстранить от работы Евгения Мецгера.

Временно исполняющим обязанности председателя правления банка был назначен Сергей Ермаков. Чиновник является членом правления с 1 апреля 2020 года.

Кроме этого, в "Укрэксимбанке" принесли извинения за досадное и неподобающее поведение председателя правления и работников банка:

членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному;

представителям СМИ;

всему гражданскому обществу.

Известно, что в госбанке проведут внутреннее расследование по факту нападения на журналистов. После этого будет принято окончательное решение в отношении главы правления Мецгера.

Нападение на съемочную группу "Схем": что известно