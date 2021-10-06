Наблюдательный совет определил нового главу "Укрэксимбанка" на время расследования

6 октября 2021 , 14:05
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Источник:

пресс-служба "Укрэксимбанка"

Председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера отстранили от осуществления полномочий. Его заменит Сергей Ермаков.

Новый глава госбанка заменит Мецгера на время проведения расследования. Причиной стал конфликт госслужащего с журналистами программы "Схем".

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В "Укрэксимбанке" назначен новый председатель правления

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" 6 октября провел экстренное внеочередное заседание. Во время которого было принято решение отстранить от работы Евгения Мецгера.

Временно исполняющим обязанности председателя правления банка был назначен Сергей Ермаков. Чиновник является членом правления с 1 апреля 2020 года.

Кроме этого, в "Укрэксимбанке" принесли извинения за досадное и неподобающее поведение председателя правления и работников банка:

  • членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному;
  • представителям СМИ;
  • всему гражданскому обществу.

Известно, что в госбанке проведут внутреннее расследование по факту нападения на журналистов. После этого будет принято окончательное решение в отношении главы правления Мецгера.

Нападение на съемочную группу "Схем": что известно

  • На съемочную группу программы "Схемы" напали в "Укрэксимбанке" во время интервью с председателем правления Евгением Мецгером. Один из вопросов расследователей не понравился чиновнику, из-за чего он вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.
  • Охранники применили к оператору физическую силу, отобрали камеры, из которых изъяли карточки с материалом. Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленные кадры. В сети опубликовали полное видео инцидента.
  • Мецгер уже написал заявление на увольнение. Он заявил, что хочет восстановить репутацию "Укрэксимбанка", которая пострадала из-за скандала.
Автор: Марина Васильєва