Об этом сообщили в НАБУ.
Какие детали о спецоперации рассказали правоохранители?
Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий в рамках спецоперации. По данным НАБУ и САП, к руководству организации могут быть причастны действующий и бывший народный депутат Украины. Следствие также проверяет возможное участие в ее деятельности чиновников Офиса Президента и других лиц.
Пока неизвестно кто фигурирует в расследовании и характере возможных преступлений.
Детали – позже,
– сообщили в НАБУ.