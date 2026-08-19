Об этом сообщили в НАБУ.

Какие детали о спецоперации рассказали правоохранители?

Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий в рамках спецоперации. По данным НАБУ и САП, к руководству организации могут быть причастны действующий и бывший народный депутат Украины. Следствие также проверяет возможное участие в ее деятельности чиновников Офиса Президента и других лиц.

Пока неизвестно кто фигурирует в расследовании и характере возможных преступлений.

Детали – позже,

– сообщили в НАБУ.