Про це повідомили в НАБУ.

Які деталі про спецоперацію розповіли правоохоронці?

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та процесуальних дій у межах спецоперації. За даними НАБУ і САП, до керівництва організації можуть бути причетні чинний та колишній народні депутати України. Слідство також перевіряє можливу участь у її діяльності високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Наразі не відомо хто фігурує у розслідуванні та характер можливих злочинів.

Деталі – згодом,

– повідомили у НАБУ.