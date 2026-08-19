Про це повідомили в НАБУ.
Які деталі про спецоперацію розповіли правоохоронці?
Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та процесуальних дій у межах спецоперації. За даними НАБУ і САП, до керівництва організації можуть бути причетні чинний та колишній народні депутати України. Слідство також перевіряє можливу участь у її діяльності високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.
Наразі не відомо хто фігурує у розслідуванні та характер можливих злочинів.
Деталі – згодом,
– повідомили у НАБУ.