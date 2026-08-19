НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению организации, действовавшей под руководством нардепов

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая, по данным следствия, действовала под руководством нардепов. К ее деятельности также могли быть причастны другие чиновники.

Об этом сообщили в НАБУ.

Какие детали о спецоперации рассказали правоохранители?

Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий в рамках спецоперации. По данным НАБУ и САП, к руководству организации могут быть причастны действующий и бывший народный депутат Украины. Следствие также проверяет возможное участие в ее деятельности чиновников Офиса Президента и других лиц.

Пока неизвестно кто фигурирует в расследовании и характере возможных преступлений.

Детали – позже,

– сообщили в НАБУ.

Какие коррупционные и преступные схемы удалось разоблачить раньше?

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении должностному лицу ВСУ, которого разоблачили на взятке от застройщика. По данным следствия, он вместе с сообщниками требовал 2,2 миллиона долларов за строительство многоэтажки на территории военного городка во Львове. Правоохранители задокументировали передачу 2 миллионов долларов наличными. Всем участникам схемы были объявлены подозрения.

Также антикоррупционные органы разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, присвоила и легализовала более 37 миллионов гривен благотворительной помощи, предназначенной для Украины после начала полномасштабной войны. Организатором схемы следствие считает бывшего госсекретаря МИД. В общей сложности подозрения получили четыре человека.

Известно, что НАБУ и САП разоблачили схему, по которой, по данным следствия, из Нацгвардии вывели более 150 миллионов гривен. Чиновники НГУ и предприниматели приобрели склад, а затем перепродали его военным с переплатой более 143 миллионов гривен. Еще более 7 миллионов гривен могли присвоить при закупках солнечных электростанций и шин. По делу подозревают 8 человек, а среди приобретенного за эти деньги имущества – дорогие автомобили, квартиры и земельные участки.