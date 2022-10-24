НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

НАБУ разыскивает бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Кроме него, разыскивают еще двух должностных лиц, которые вместе с Шевченко причастны к хищению 200 миллионов гривен.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко и работников "Укргазбанка" Дениса Чернышова и Елену Хмеленко.

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За что разыскивают должностных лиц

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которую возглавил Кирилл Шевченко – бывший глава "Укргазбанка" и Нацбанка, а также член СНБО. Правоохранители установили, что группа лиц во главе с Шевченко на протяжении 2014 – 2019 годов незаконно вывела из "Укргазбанка" 206 миллионов гривен.

6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате средств "Укргазбанка" путем злоупотребления своим служебным положением.

В хищении средств приняли участие:

глава правления "Укргазбанка",

два его заместителя,

директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами,

заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

Поскольку местонахождение Шевченко пока неизвестно, о подозрении ему сообщили, оставив документ в администрации по месту его работы, а именно – в Национальном банке Украины. В таком же порядке о подозрении сообщили одному из заместителей "Укргазбанка" и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

То есть НАБУ установило связь только с двумя участниками схемы. Шевченко, Чернышов и Хмеленко игнорируют вызовы к следователю, поэтому их объявили в розыск.

Шевченко подал в отставку с должности главы Нацбанка за 2 дня до того, как ему сообщили о подозрении – 4 октября. Он объяснил это тем, что у него проблемы со здоровьем.



Фото должностных лиц, которых разыскивает НАБУ / Фото НАБУ

Наваривались 6 лет: установили все подробности схемы

Следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через уплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.

На самом же деле посредничество происходило лишь на бумаге:

Клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином.

В то же время госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосередникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.

Псевдопосередниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в приведенной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность и не осуществляли другой активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке". Однако, за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя главы правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Речь идет о Кирилле Шевченко. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устранял препятствия для совершения преступления через использование властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.



Как злоумышленники распределили роли / Инфографика НАБУ

Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, осмотров компьютерной техники и мобильных телефонов с подробной перепиской между участниками относительно указанной схемы, изъятых документов. Сейчас следователи устанавливают других участников коррупционной схемы.