НАБУ расследует дела против нардепов Герасимова, Шахова и Волынца

В отношении нардепов Сергея Шахова, Артура Герасимова из "ЕС " и Михаила Волынца из "Батькивщины" НАБУ открыло уголовные производства. Они касаются вероятного ложного декларирования.
Дела возбудила генпрокурор Ирина Венедиктова еще 5 мая. Соответствующую информацию журналисту Олегу Новикову предоставили в НАБУ.
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Вероятная ложь в декларациях
Все дела возбуждены по части 2 статьи 366-2 о недостоверном декларировании. В отношении двух депутатов дело открыли из-за вероятного недекларирования непосредственно ими. Что касается третьего – относительно недекларирования лица, имеющего признаки члена семьи. Правда, имени депутатов в НАБУ не отмечают.
Вилла Герасимова в Испании
- Журналисты "Схем" узнали о двухэтажном поместье в Испании, которым владеют сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов и его жена.
- Общая площадь дома составляет 120 квадратных метров, и судя по похожим домам рядом, вилла стоит более 10 миллионов гривен.
- Герасимов заверил, что сообщил о них НАПК "в установленные законом сроки". И рассказал, что ему стало о них известно уже после завершения срока электронного декларирования по итогам 2020 года.
Квартира Волынца в Киеве
- Нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец не задекларировал деньги, которых ему не хватало на покупку квартиры.
- По мнению прокуратуры, депутат в декларации за 2020 год не указал источник происхождения 3 миллионов гривен.
- Как выяснили журналисты "Схем", в июне 2020 года Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за миллионы гривен. И сразу приобрел новое, значительно более дорогое, жилье.
- Сам депутат пояснил журналистам, что деньгами на покупку квартиры ему помогла "женщина, с которой он проживает".
Коттедж Шахова под Киевом
- Народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов не указал в декларации гражданскую жену Инну Журбу и ее многочисленное имущество.
- В частности, на нее записан особняк в коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом на 1 330 квадратных метров и 8 квартир на Печерске в Киеве.