НАБУ и САП задержали "слугу" Кузьминых
Источник:САП
Правоохранители задержали нардепа Сергея Кузьминых. Его подозревают во взяточничестве.
Речь идет о получении неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. Об этом сообщают в САП.
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НАБУ и САП задержали Кузьминых
Сергей Кузьминых, который является действующим народным депутатом от "Слуги народа", сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 7 февраля.
Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения,
– добавили в САП.
В ЦПК проинформировали, что ВАКС будет избирать меру пресечения парламентарию 7 февраля в 15:00.
Правоохранители задержали "слугу" Кузьминых / Фото САП
Кузьминых поймали на взятке:
- Кузьминых 28 января уличили во взяточничестве. Он якобы получил 558 тысяч гривен и должен был посодействовать заключению договоров между частными компаниями и больницей на Житомирщине.
- В "Слуге народа" заявили, что эта новость стала шоком, потому что политик имел большой кредит доверия.
- Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктов подписала подозрение действующему парламентарию.
- Сам же народный депутат попросил временно исключить его из состава правящей фракции.
- Народный депутат проигнорировал 3 вызова на допросы. В то же время мужчина, который представлялся адвокатом Кузьминых, рассказал правоохранителям, что его подзащитный якобы в больнице.
- После этого, 3 февраля, Национальное антикоррупционное бюро объявило "слугу народа" в розыск.
Текст публикации САП:
Только НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.