НАБУ и САП задержали "слугу" Кузьминых

Правоохранители задержали нардепа Сергея Кузьминых. Его подозревают во взяточничестве.

Речь идет о получении неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. Об этом сообщают в САП.

Читайте также На взятке задержали "слугу" Сергея Кузьминых

НАБУ и САП задержали Кузьминых

Сергей Кузьминых, который является действующим народным депутатом от "Слуги народа", сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 7 февраля.

Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения,

– добавили в САП.

В ЦПК проинформировали, что ВАКС будет избирать меру пресечения парламентарию 7 февраля в 15:00.



Правоохранители задержали "слугу" Кузьминых / Фото САП

Кузьминых поймали на взятке:

Кузьминых 28 января уличили во взяточничестве. Он якобы получил 558 тысяч гривен и должен был посодействовать заключению договоров между частными компаниями и больницей на Житомирщине.

В "Слуге народа" заявили, что эта новость стала шоком, потому что политик имел большой кредит доверия.

Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктов подписала подозрение действующему парламентарию.

Сам же народный депутат попросил временно исключить его из состава правящей фракции.

Народный депутат проигнорировал 3 вызова на допросы. В то же время мужчина, который представлялся адвокатом Кузьминых, рассказал правоохранителям, что его подзащитный якобы в больнице.

После этого, 3 февраля, Национальное антикоррупционное бюро объявило "слугу народа" в розыск.

Текст публикации САП:

Только НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.