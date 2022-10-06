Расследование по делу топ-менеджеров "ПриватБанка" завершено: что выяснило следствие

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование трех эпизодов хищения средств бывшими руководителями "ПриватБанка". Сумма составляла около 8,5 миллиарда гривен.

Дело "ПриватБанка": расследование 3 эпизодов завершено

В деле есть шесть подозреваемых, для доказательства их вины детективы собрали достаточно доказательств по трем эпизодам. 6 октября стороне защиты фигурантов открыли материалы для ознакомления.

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НАБУ и САП завершили расследование по подозрению топ-менеджмента ПАО КБ "ПриватБанк" в хищении более 8,4 миллиарда гривен. 6 октября 2022 года стороне защиты открыли материалы для ознакомления,

– говорится в сообщении.

Среди фигурантов, в частности:

экс-председатель правления "ПриватБанка";

бывший первый заместитель председателя правления банка;

экс-заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";

бывшая руководительница департамента финансового менеджмента банка;

бывшая руководительница департамента поддержки межбанковских операций "ПриватБанка";

руководитель департамента операционного направления банка.

При этом в Бюро отмечают, что разоблаченные факты коррупции в "ПриватБанке" не исчерпаны — в ряде эпизодов НАБУ и САП продолжают расследование. Прежде всего, следствие интересуется схемой вывода более 130 миллиардов гривен из банка, что стало одним из оснований его национализации.

Дело топ-менеджеров "ПриватБанка": что известно

По данным следствия, экс-председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк", его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 миллионов гривен в пользу подконтрольных и связанных с "ПриватБанком" компаний.

Денежные средства перечислили несколькими траншами на две разные компании: 85,2 миллиона гривен – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а еще 136,8 миллиона гривен – в пользу другой. Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.

Кроме того, они подозреваются в растрате в канун национализации банка денежных средств на сумму более 8,2 миллиарда гривен, то есть в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS "Privatbank" (Латвия) за счет "ПриватБанка", размещенных на корреспондентских счетах этого учреждения.

Также в организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанк компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств и прикрытия совершенного преступления.

, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам о подозрении в растрате более 136 миллионов гривен из-за схемы страховых выплат. Через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 миллионов долларов из-за аккредитивной схемы. А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам "ПриватБанка" преступлений пополнился еще одной растратой в 85,2 миллиона гривен.