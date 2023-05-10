Вернулся из Израиля, чтобы защитить Украину: история бойца, расстрелянного в плену

Нацгвардиец Александр Дубовик с позывным "Партизан" погиб в декабре 2022 года под Бахмутом. Его тело удалось вернуть на родину только вначале мая 2023 года.

Военный в конце 2022 года раненым попал в плен к вагнеровцам. Несмотря на это, оккупанты цинично расстреляли безоружного пленного украинца.

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Как "Партизан" оказался на фронте

До полномасштабного вторжения России в Украину "Партизан" жил со своей женой и двумя детьми в Израиле. После нескольких проукраинских митингов в Тель-Авиве он решил вернуться в Украину и вступить в ряды Вооруженных Сил.



"Партизан" трагически погиб под Бахмутом / Фото 8 роты 3 батальона "Свобода" НГУ

Сначала мужчина служил в территориальной обороне, а затем перешел в Нацгвардию, с которой до своих последних дней оборонял Донецкое направление. Уже 23 декабря подразделение мужчины попало в засаду и пыталось бороться до последнего, однако силы противника были гораздо больше.

"Партизан" получил 2 ранения в руку и ногу, а затем попал в плен к наемникам ЧВК "Вагнера". Украинский дрон снял, как приспешник Пригожина забрал у мужчины оружие, документы и сигареты. Как только вагнеровец их докурил, расстрелял пленного. Довольно долгое время тело мужчины не могли обнаружить.

Недавно "Партизана" вернули на родину

Вернуть тело Александра удалось лишь в начале мая 2023 года. Его заметили бойцы Нацгвардии и эвакуировали из зоны боевых действий.



Раненого "Партизана" расстреляли вагнеровцы / Фото 8 роты 3 батальона "Свобода" НГУ

Жена "Партизана" Елена узнала мужчину по двум татуировкам – там были имена их детей. Она до сих пор не может понять, как оккупанты могли убить безоружного пленника.

Он был ранен и взят в плен, и, по сути, россияне должны оказать ему медицинскую помощь,

– подчеркнула жена героя.

Сейчас Елена Дубовик хочет только одного: чтобы убийство ее мужа признали военным преступлением. "Партизана" похоронили в городе Днепр.

Болезненные потери Украины на фронте

От ранений в госпитале умер защитник Украины 23-летний Богдан Михалаки. Он был известным в Измаиле скрипачом и самым молодым спортивным инструктором.

Недавно на фронте погиб военный медик, капитан медицинской службы Тарас Баран. Защитнику было всего 37 лет, он был родом из Львовской области.

Также на фронте, защищая Украину, погиб режиссер, руководитель детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким павшего Героя!