"Иглой" сбил 2 ракеты за 20 дней: нацгвардиец рассказал о своих дежурствах с "малышкой"

Россия в течение мая едва не ежедневно атаковала Украину. Во время ракетных ударов молниеносный результат показал военный с позывным "Покемоном". Он с "Иглы" сбил 2 крылатых ракеты за 20 дней.

Как рассказывают журналисты, военный защищает небо над Киевщиной. Это уже вторая крылатая ракета на счету нацгвардейца. Их он сбил с помощью старенькой ПЗРК, которую ласково называет "малышкой".

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Первую ракету сбил 9 мая

Известно, что нашему защитнику 20 лет. И его можно смело называть зенитчиком-снайпером. Хотя юридически такой военно-учетной специальности вы у нас не найдете.

Парень рассказал о сбитой цели 9 мая. Он заметил, что это был его первый боевой выстрел, который был еще и результативным. Тогда он сбил ракету Х-55. Собратья сразу же поздравили "Покемона" с удачным посвящением в зенитчики. И сделали это по-зенитному.

Поразил цель, затем фотография с этой же использованной трубой, и легонько ему этой трубой по **пе – посвящается у полноценного бойца,

– говорят собратья о традициях.

Через 20 дней еще один успешный выстрел

Нашему военному удалось сбить вторую крылатую ракету 29 мая. Тогда российские захватчики массированно атаковали столицу.

Обнаружил акустически, визуально увидел, сделал накол, но немного тяжело было захватить ее, потому что было темно, но удачно. Вторая была Х-101,

– рассказывает "Покемон".

Парень рассказал, что когда совершил пуск, его ракета пошла вслед за русской. После этого в небе была видна вспышка и слышен звук. И уже тогда он понял, что попал в цель врага.

100-процентная результативность

Нацгвардиец поражает результативностью своей работы. Он совершил два выстрела из "Иглы" и дважды сбил цель врага. А еще ему удалось опередить своего собрата, с которым они соревнуются.

"У него был сначала один выстрел, потом мы сравняли, у нас один-один, а теперь уже я сделал второй выстрел удачно, и теперь счет два один в мою пользу", – смеется "Покемон".

Боец заметил, что "Игле" после первого выстрела он дал имя "малышка". Так он называет ПЗРК, с помощью которой он результативно сбивает цели врага. Интересно, что она 1981 года выпуска, а паренек – 2002 года рождения.

Командир сводных расчетов воздушной обороны бригады "Буревой" НГУ Игорь Рыбий рассказал, что чуть ли не каждого дежурства "Покемон" усаживает себе не плечо ПЗРК. Это связано с тем, что враг в последнее время все чаще наносит ракетные и дроновые удары.

Летят ли ракеты, или "Шахеды", мы уже знаем, как действовать, и переводимся в готовность один, нас координируют, с какого направления, и за обнаружения мои подчиненные их уничтожают,

– отметил Рыбий.

"Покемон" подчеркнул, что сколько сможет, столько будет сбивать цели врага. Все для того, чтобы у украинцев была возможность спокойно спать.

Мы подчеркиваем, что во время воздушных тревог необходимо находиться в укрытии. Это убережет вашу жизнь. Помните, что опасны как сами ракеты и дроны, так и их обломки, падающие на землю после сбивания.