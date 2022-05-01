Нацгвардиец уничтожил вместе с пилотом боевой самолет СУ-25 с помощью "Иглы"
Нацгвардиец 29 апреля сбил боевой самолет СУ-25 "Грач". Российский пилот погиб вместе со своим истребителем.
Обратите внимание, что украинские защитники продолжают наносить врагам сокрушительные потери. В частности, 30 апреля они уничтожили кучу вражеской техники – 8 танков, 24 единицы боевой бронированной техники, 2 самолета Су-25, 4 "Орлана" и т.д.
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Оккупанты потеряли еще один СУ-25
Российские захватчики 29 апреля потеряли истребитель за 11 миллионов. Во время налета вражеской авиации в Запорожье военнослужащий срочной службы одной из частей Нацгвардии использовал ПЗРК "Игла" и нанес врагу безвозвратные потери.
Точным выстрелом нацгвардиец отправил на концерт к Кобзону пилота "орков", а боевой самолет СУ-25 "Грач" – фермерам на металлолом,
– рассказали в Нацгвардии.
Благодаря своей решимости, профессионализму и взвешенным действиям, защитник сохранил множество жизней военнослужащих и мирных украинцев.
Нацгвардиец уничтожил вражеский СУ-25 вместе с пилотом / Фото Южное ОТО Нацгвардии
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- За более чем 2 месяца украинские защитники уничтожили примерно 23,2 тысячи вражеских солдат.
- Российские оккупанты до сих пор пытаются полностью захватить Донбасс. Они хотят получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.
- Враги идут в наступление и бьют по позициям ВСУ. Однако все их попытки что-то захватить тщетны.
- Сейчас горячими точками являются территории под Изюмом, на Запорожье и Донбассе.
- Чтобы усилить свои позиции на территории Изюма, Россия перемещает подразделения из Белгородской области.
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