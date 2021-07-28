Ко Дню Независимости: Нацгвардия начала тренировки на французских вертолетах – фото
28 июля 2021 , 11:06Читати новину українською
Источник:МВС
Экипажи Национальной гвардии начали проводить тренировочные полеты. Они должны пилотировать авиационную технику во время пролета над Крещатиком в Киеве 24 августа.
Тренируются экипажи на вертолетах Airbus EC 225 LP. Они, собственно, и будут участвовать в параде ко Дню Независимости.
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Сколько Нацгвардия имеет французских вертолетов
Нацгвардия сейчас имеет в своем арсенале 4 современных французских воздушных судна. Пилоты прошли теорию и практику за рубежом.
Заметим, авиация Министерства внутренних дел получила уже пятый в 2021 году вертолет по контракту с французской компанией Airbus. Его тоже передали Нацгвардии.Обратите внимание! Украина заключила с французской компанией контракт на поставку 55 вертолетов. К концу 2021 года в целом мы получим 28 вертолетов.
Тренировки на вертолетах / Фото МВД:
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- 8 июня план мероприятий празднования Дня Независимости утвердил Кабинет министров.
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