Ко Дню Независимости: Нацгвардия начала тренировки на французских вертолетах – фото

28 июля 2021 , 11:06
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Источник:

МВС

Экипажи Национальной гвардии начали проводить тренировочные полеты. Они должны пилотировать авиационную технику во время пролета над Крещатиком в Киеве 24 августа.

Тренируются экипажи на вертолетах Airbus EC 225 LP. Они, собственно, и будут участвовать в параде ко Дню Независимости.

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Сколько Нацгвардия имеет французских вертолетов

Нацгвардия сейчас имеет в своем арсенале 4 современных французских воздушных судна. Пилоты прошли теорию и практику за рубежом.

Заметим, авиация Министерства внутренних дел получила уже пятый в 2021 году вертолет по контракту с французской компанией Airbus. Его тоже передали Нацгвардии.

Обратите внимание! Украина заключила с французской компанией контракт на поставку 55 вертолетов. К концу 2021 года в целом мы получим 28 вертолетов.

Тренировки на вертолетах / Фото МВД:

Празднование Дня Независимости в 2021 году: что известно

  • 8 июня план мероприятий празднования Дня Независимости утвердил Кабинет министров.
  • 24 августа проведут торжественный концентр и парад войск. На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
  • На Трухановом острове запустят артиллерийский салют, а на Днепре будет торжественное прохождение катеров.
  • На праздник впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезут Конституцию Пилипа Орлика.
Автор: Ольга Музика